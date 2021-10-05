目前晶圓代工市占第四的格芯(GlobalFoundries)將推動股票在那斯達克交易所掛牌，提前啟動初次公開發行(IPO)。格芯上市案可望募得新的資金，加入各大晶圓代工廠擴產的行列。

格芯執行長Tom Caulfield於今年8月23日指出，晶片業必須在未來8-10年內倍增產能。看好車用晶片需求前景，9月也宣布將斥資60億美元擴產。格芯表示，因應史無前例的全球供給短缺，今年的汽車晶片產出至少將呈現倍增，並將投資60億美元來擴大整體產能。

格芯(GlobalFoundries)10月4日在遞交給美國證券交易委員會(SEC)的招股說明書中提到，持有100%股份的阿布達比主權財富基金「穆巴達拉投資公司(Mubadala Investment Company)」將推動股票在那斯達克交易所掛牌，預計發行股票規模為10億美元。

近來半導體晶片短缺，產業市況熱絡，格芯也決定提前IPO，可望籌得資金因應擴產計畫。

為因應客戶需求，半導體大廠相繼宣布砸錢擴產。台積電預計未來3年將大舉投資千億美元擴產；英特爾也重回晶圓代工布局，預計將投資950億美元，在歐洲興建2座晶圓廠。另外，以成熟製程為主的聯電先前宣布啟動南科廠擴產計畫，預計未來3年將投入新台幣1500億元。陸廠中芯國際預計將投入約88億美元在上海興建新廠。

格芯2020年仍虧損13.5億美元，今年上半年虧損收斂至3.01億美元，仍不如其他晶圓代工廠營運表現。

台廠聯電(2303)去年第四季超越格芯，成為全球晶圓代工第三大廠。據研調機構TrendForce最新調查統計，今年第二季，台積電(2330)的市占率為52.9%穩居晶圓代工龍頭，韓國三星以市占率17.3%排名第二，聯電市占率7.2%居第三，格芯市占率6.1%居第四，中國大陸的中芯國際以5.3%的市占率居於第五名。