《國際社會》再忍忍 泰國擬11月大開國門 16:172021/10/05 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著新冠疫情慢慢降溫，全球各旅遊勝地正陸續開放。其中，泰國也計劃從11月1日起，在嚴格遵守抗疫規定下，將放寬國境開放外國觀光客來遊玩。 泰國觀光局表示，泰國將於11月對外國遊客開放，現也正在等待看是否有新的抗疫措施出爐。目前只有普吉島，是可開放給完整接種的外國旅客遊玩。 在國外遊客數量方面，印度人雖在2018年位居造訪泰國第6位，但2019年迅速攀升至第3。也就是說，印度是排在中國大陸與馬來西亞之後，訪問泰國最多的國家。 《國際經濟》愛爾蘭未來10年擬逐步增加資本支出 《國際經濟》高齡化找上門 越南社會可能未富先老 #泰國 #開放 #遊玩 #國際社會 #開國門 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際航協首次修訂語言章程 中文成為官方語言 13:012021/10/05 兩岸 「2021 TIE台灣創新技術博覽會」登場 81項技術布局疫後關鍵市場 13:532021/10/05 財經 疫病無國界 我贈索馬利蘭製氧機共同抗疫 13:272021/10/05 政治 廣告不實立刻開罰！ 建商完售行銷 公平會要查 04:102021/10/05 財經要聞 中信投信：慎選能見度高產業 04:102021/10/05 產業特刊 聯合國安理會：北韓透過中國駭入國際金融網 11:452021/10/05 國際 教育部資訊不公開被判敗訴 高教工會要求公布更多大學校務資訊 11:442021/10/05 生活 出席氣候變遷國際會議 心道法師盼跨宗教合作讓生態永續 15:342021/10/05 生活 蔡英文IG邀粉絲提問 民眾黨提四大議題籲直球對決 14:382021/10/05 政治 國泰金控零碳轉型 獲BCCT肯定 04:102021/10/05 產業特刊 中國限電 新纖吳東昇：對國內紡纖產業是正面的 14:442021/10/05 財經 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 超爽！只花1元買購物袋就中200萬 7、8月發票中獎清冊出爐 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 晶片荒難解！台積董座霸氣嗆「有人囤貨」網暴動：黑手是他 - 財經 中國限電 新纖吳東昇：對國內紡纖產業是正面的 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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