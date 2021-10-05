隨著新冠疫情慢慢降溫，全球各旅遊勝地正陸續開放。其中，泰國也計劃從11月1日起，在嚴格遵守抗疫規定下，將放寬國境開放外國觀光客來遊玩。

泰國觀光局表示，泰國將於11月對外國遊客開放，現也正在等待看是否有新的抗疫措施出爐。目前只有普吉島，是可開放給完整接種的外國旅客遊玩。

在國外遊客數量方面，印度人雖在2018年位居造訪泰國第6位，但2019年迅速攀升至第3。也就是說，印度是排在中國大陸與馬來西亞之後，訪問泰國最多的國家。