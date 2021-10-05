受惠於家電、3C產品銷售成長加上展店效益，燦坤(2430)9月營收為17.17億元，年增18.36%，今年1-9月營收168.49億元，比去年同期增長15.82%。展望第四季，預料10月8日5倍券上路後將帶動新一波消費潮，挹注公司業績持續成長的動能。

燦坤第二季營收攀高至60.13億元，第三季因部分買氣遞延，單季營收約為55.9億元，季減約7%，比去年同期的53.77億元仍成長近4%；公司10月將因應振興五倍券推出專案優惠，可望帶動買氣，第四季營收將回復動能，預計將比第三季成長。

燦坤今(2021年)年上半年營收年增逾兩成，EPS達2.02元，上半年即賺贏去(2020年)年全年。

燦坤上半年營收112.59億元，年增22.77%，毛利率15.78%，在營運效率提升下，營益率3.74%，比去年同期提升1.58個百分點，營業淨利為4.2億元，年增1.12倍；稅後淨利3.36億元，年增1.68倍，並創下近十年來同期新高，EPS為2.02元。

展望第四季，隨著5倍券上路，消費景氣可望進一步回溫，第四季營收可望向上成長，全年營收預估將比去年成長雙位數。