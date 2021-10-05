高市觀光局再曝15大最佳觀賞地點全攻略，其中更破天荒在時代大道封街。（高市府提供）

國慶焰火將於本周日晚間在高雄重磅登場，海景第1排座位預約抽籤有12.6萬人，高市觀光局今（5）日隨機抽出1萬張入場票，1人抽中2人同行，下午3時以LINE訊息及簡訊通知中籤民眾。觀光局再曝15大最佳觀賞地點全攻略，其中更破天荒在時代大道封街。

觀光局說明，中籤民眾將收到LINE訊息及簡訊通知，或是可自行到高雄市政府官方LINE「國慶焰火預約結果」專區查詢，中籤者請於9日晚上11時前，完成領票程序，才能取得本次活動的入場資格，逾期者視為自動放棄。

觀光局補充，由於此次活動預約採1人登記抽籤，若中籤後可再另帶1人參加，中籤者請於領票前確認同行者人選，並詳實填寫同行者基本資料，且完成兩人的健康切結與聲明事項，方才取得兩人同時入場許可。活動當天，中籤者必須憑身分證與同行者完成報到、驗證，才能一起順利入場。

針對未抽中觀賞席次的民眾，觀光局持續開發新的景點，總計15大外圍最佳觀賞點，包括哈瑪星鐵道園區、西子灣遊客中心、打狗英國領事館文化園區、旗津輪渡站周邊、旗津沙灘、星光水岸公園、旗津風車公園、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、國立中山大學、夢時代周邊、83期重劃公園、旗津漁港周邊、壽山情人觀景台暨忠烈祠周邊、西子灣觀景平台。

此外，隨著疫情趨緩，民眾紛紛敲碗放寬容留限制，觀光局表示，將根據疫情指揮中心規範調整，提報防疫計畫給衛生局來決定容留數。另周邊會進行交通管制，鼓勵民眾以搭乘大眾運輸為主，且需全程配戴口罩。