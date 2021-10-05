韓國逆襲奇蹟女團EXID原本差點面臨解散危機，在2015年成員Hani跳洗腦神曲〈Up&Down〉的直拍觀看人數突然爆增，也讓她們變成家喻戶曉的實力派女團。EXID爆紅後，隔年隊長率智卻因罹患「甲狀腺功能亢進症」暫停工作，團體一直以4人進行，之後EXID也宣布單飛不解散，率智也鮮少現身幕前；有網友發現率智離開演藝圈居然變大學聲樂教授，令粉絲非常驚喜。

近年韓國樂壇提到洗腦歌曲，女團EXID的〈Up&Down〉一定名列前茅，當地人聽到音樂甚至身體都會不自覺擺動，這首歌更讓EXID獲得奇蹟般逆襲，5名成員才有機會展現驚人歌喉；EXID成員個個都參加過音樂節目《蒙面歌王》，歌喉也皆被認可，強大的歌唱實力一改大家原以為只會賣弄性感的形象。

有知情人士透露，率智現在任教於龍仁鬆潭大學，根據學校網站上得知她是實用音樂系聲樂教授。(圖/ 摘自率智IG)

其中隊長率智更在團體中擔任主唱，好不容易她們在2015年爆紅，她卻在2016年罹患「甲狀腺功能亢進症」暫停所有工作，淡出螢光幕前，團體也以4人繼續活動；但2019年EXID和公司合約到期都不續約，5人也說好團體單飛不解散，粉絲既不捨又期待將來哪天能看到5人合體。

雖然粉絲還未等到她們合體，隊長率智在EXID成軍9年紀念日時，有在IG曬出多張歷年來團體合照，看出她們感情還是很好；此外有知情人士透露，率智現在任教於龍仁鬆潭大學，根據學校網站上得知她是實用音樂系聲樂教授，消息曝光後，網上罕見一片好評，「率智歌唱實力不意外」、「她以前就是很多練習生的聲樂老師，超有資格」。