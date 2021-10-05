電池模組廠新普（6121）公布9月營收，在傳統旺季之下，新普9月、第三季營收同創今年新高紀錄，9月營收達83.52億元，月增1.5％、年減3.14％，累計新普第三季營收達247.87億元，季增2.8％、年增9％。

儘管新普大陸廠不受限電影響，但新普9月營收轉為年減，終結連續六個月年、月雙增的營收趨勢，在歐美疫情趨緩，對筆電需求轉弱，僅剩商用筆電撐場，與美系品牌客戶啟動拉貨潮、BBU備援電池等動能兩相抵消之下，法人預期，新普第四季營收挑戰個位數成長。