台中市議會交通地政委員會4日審查110年度交通局追加減預算，水湳轉運中心工程經費追加8億、ibike倍增計畫追加2億，引起市議員陳淑華等強烈質疑，追加預算連計畫都不送來根本把議會當議事局，今年只剩不到3個月執行得完嗎？交通局長葉昭甫說，將向市議會進行專案報告說明規畫劃內容。

台中市政府交通局表示，水湳轉運中心110年度原編列預算可供發包專案管理，由於設計作業進度順利，都市設計已通過委員會審查，目前正趕辦細部設計書圖與監造作業招標，預計今年可提前進入工程發包階段，市府為加速進程，因此追加預算辦理，盼市議會支持，讓工程今年底順利上網招標。

另外，總經費增加部分，交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心設計方案為地上4層樓、地下3層樓，建築規模相較109年編列預算時增加2層樓，增加約8500坪樓板面積，也因疫情及原物料上漲影響，近期公共工程營建成本上揚，考量市場行情，為避免影響工程進度及品質，水湳轉運中心總經費預估需要39億元，但平均單位造價仍與近期公共工程發包案例相近，並未浮編。

另針對iBike倍增計畫追加預算，交通局表示，「iBike倍增計畫」於109年底正式啟動，目標新增1000站「YouBike2.0」，原本329站iBike1.0也將全面升級，交通局已持續加速建站，完善公共自行車系統路網，截至今年10月5日已完成762站建置營運。

交通局強調，為解決1.0與2.0不相容問題，交通局今年5月中旬起進行1.0升級2.0作業，並於8月13日完成升級，目前既有1.0站位皆與2.0共站，已階段性解決不相容問題。倍增計畫採分年依照契約設站進度編列預算，1329站原規劃分三年建置，考量站點持續建置，原編列預算已不足支應，因此在整體計畫金額不變下，提報110年追加預算。