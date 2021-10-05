在台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如的邀請下，台中市黨部代理主委張仲翹、南投縣黨部主委簡千翔，今天一早就現身彰化市立殯儀館，為70多歲因癌症病故的葉姓獨居老翁處理身後事，擔任告別式禮生、並扶棺出殯，陪伴往生者與親友走完這最後一段路。（謝瓊雲攝）

台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如長期投入協助家暴婦幼與弱勢家庭服務，也常為移工、新住民與至東南亞工作的往生者處理喪葬後事；2日成立快樂天堂社福基金會，便首創推動善終服務計畫，5日一早她偕同張仲翹、簡千翔兩為台中、南投黨部主委現身彰化殯儀館，為獨居長者完成告別式，三人一起扶棺出殯，陪往生者走完最後一程，場面簡單隆重且莊嚴。

70多歲的葉老先生久病纏身，近日癌逝，基金會得知家屬無力安葬，主動連繫協助，志工們帶著周末假日摺的蓮花到場，並簡單布置告別式靈堂，張、簡兩人在張雪如指導下擔任禮生，完成初體驗，隨後隨著台中太平道濟宮人員從助念室將棺木推出、推上靈車，在志工與眾人90度鞠躬行禮目送下出殯。

過去經常參加公祭的簡千翔，首度擔任告別式禮生、並為陌生的獨居往生長者扶棺，心中既感動又充滿感觸，盼能帶給往生者與家屬溫暖；張仲翹則說，第一次實際參與，送弱勢亡者最後一程，是全新的經驗，能用愛與良善陪伴，撫慰家屬、往生者，走最後一程，心中感到無限溫暖而且很有意義。

「蹽落去啦，當然是帶他們玩真的！」，長年從事助貧濟弱扶幼、處理捐棺與往生者喪葬事宜的張雪如說，哪裡需要我們，我們就在哪裡，一直以來都是。

她說，自從接下縣黨部主委之後，當然也沒在客氣，拉著黨內夥伴大家一起「蹽落去」，親身體驗投入各種弱勢公益服務、幫助受虐婦幼；她主動開口邀請，張、簡兩位主委也一口答應，畢竟這是結合公益與愛的善行，相信未來只要任何弱勢者有需要，大家都在，隨時都很願意幫忙。