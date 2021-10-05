香港恒生指數5日受外圍股市下跌影響，早盤開低，一度跌逾300點創一年新低。之後大盤一路回穩反彈，午盤已收復失地，小漲0.32％。

下午開盤後，恒指維持高位震盪，終場收報24104.15點，上漲67.78點，漲幅0.28％。

國企指數報8515.55點，下跌5.64點，跌幅0.07％。

紅籌指數報3916.83點，上揚11.37點，漲幅0.29％。

恒生科技指數報5955.22點，下跌18.58點，跌幅0.31％。