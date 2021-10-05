恒指開低走高 收漲0.28％ 16:322021/10/05 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數5日受外圍股市下跌影響，早盤開低，一度跌逾300點創一年新低。之後大盤一路回穩反彈，午盤已收復失地，小漲0.32％。 下午開盤後，恒指維持高位震盪，終場收報24104.15點，上漲67.78點，漲幅0.28％。 國企指數報8515.55點，下跌5.64點，跌幅0.07％。 紅籌指數報3916.83點，上揚11.37點，漲幅0.29％。 恒生科技指數報5955.22點，下跌18.58點，跌幅0.31％。 科技股領跌 美股收低！道指大跌323點 那指重挫逾2％ 恒大停牌 傳出售恒大物業51％股權 #上揚 #漲幅 #恒指 #跌幅 #開低走高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》債息續揚 美股大跌、那指重挫逾2％ 08:552021/10/05 財經 恒大救世主 合生創展 傳收購恒大物業51％股權 04:102021/10/05 財經要聞 台股四利空 引爆多殺多 04:102021/10/05 財經要聞 恒指午盤收漲0.32％ 大陸房地產股普遍下挫 12:512021/10/05 財經 本土疫情降溫 9月NMI升至57.3 04:102021/10/05 財經要聞 台積電跌破年線 台股早盤摜破前低 09:202021/10/05 財經 《期貨》三大期指全黑 10月台指期開低121點 09:122021/10/05 財經 美股續跌 台股4大利空罩頂 今日財經懶人包一次看 08:062021/10/05 財經 台指期 中性偏空看待 04:102021/10/05 證券．權證 恒指開低走低 一度挫逾300點創一年新低 10:352021/10/05 財經 恒大危機拖累 牛津經濟研究院下調陸GDP預測 12:222021/10/05 財經 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 超爽！只花1元買購物袋就中200萬 7、8月發票中獎清冊出爐 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 晶片荒難解！台積董座霸氣嗆「有人囤貨」網暴動：黑手是他 - 財經 中國限電 新纖吳東昇：對國內紡纖產業是正面的 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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