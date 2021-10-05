台中市1名男子疑酒後性侵小姨子，4日晚上被網友在臉書社團貼文，指控男子涉嫌性侵妻子的胞妹，並將男子下跪道歉影片PO到網路並罵「垃圾」，還公布男子的手機及住居地等，請大家可打電話「關心」他一下；警方強調，全案依法送辦，網友PO文是否涉嫌違反個資等，警方將進一步釐清。

臉書社團「爆廢公社」昨晚有人po文，指1名男子涉嫌性侵小姨子，除在貼文辱罵三字經外，還罵「垃圾性侵自己小姨子」，並PO一段影片，片中該男子原本戴口罩跪在地上，拍攝者還要求男子脫下口罩，並問他「有放進去嗎？」「那是你老婆的妹妹」，男子面無表情點頭承認。

拍攝者氣憤的說「你小姨子心地善良，現在還在替姊姊、姊夫著想？那誰替她想過？」拍攝者還公布該男子的臉書、手機電話等個資；還意有所指說，「電話誰的我不知道，大家可以打電話關心他一下」，引發網友的熱議公審。

警方指出，該男子與妻子及小姨子同住檳榔攤，今年中旬竟酒後性侵小姨子，男子到案後坦承犯行，全案依妨害性自主罪嫌移送法辦；該案涉及性侵且偵查不公開；網友在網路發文有涉及違反個資、妨害名譽等觸法之虞。

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