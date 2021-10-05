1名母親在網路上抱怨女兒的幼稚園老師，她的女兒先天發展遲緩、輕度身心障礙，在書寫注音、數字時較不工整，遭到老師一再要求擦掉重寫，該母親不滿地說「看得懂就好，是要出國比賽嗎？」也認為老師應該適性教育，直言「功課認真寫比較重要，如果培養出每科都考滿分，長大後變成殺人犯，這樣有比較好？」

該名母親在臉書「爆怨公社」發文表示，她的女兒患有發展遲緩、具輕度身心障礙，日前就讀公立幼兒園，但因為在作業簿上寫的數字、注音不工整，導致女兒的幼稚園老師反覆要求擦掉重寫，她認為女兒反覆書寫相當為難，且女兒已經很認真書寫，讓她相當不能理解老師作法。

1名母親在網路上抱怨女兒的幼稚園老師，她的女兒先天發展遲緩、輕度身心障礙，在書寫注音、數字時較不工整，遭到老師一再要求擦掉重寫。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該名母親提到，目前教育部已規定國小1年級學生前10週只教注音，她也不擔心女兒學習會跟不上，她可以親自為女兒課輔，「我在意的是品德教育，就算考0分也無所謂，功課認真寫比較重要，如果培養出每科都考滿分，長大後變成殺人犯，這樣有比較好？」她說寫字看得懂就好，「是要出國比賽嗎？國小之後再慢慢練不急吧？」

不少網友們支持該母親的看法，「童年只有一次，填鴨教學能教出多大成就」、「我也喜歡小孩快樂去上學，而不是學一堆壓力這麼大」；也有網友認為，「我覺得你可以選擇自學」、「你都說你女兒遲緩，老師這麼用心教，你讓孩子慢慢練習寫字不好嗎」、「學校基本不就是要學習的地方」。