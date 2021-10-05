動感天后蔡依林以唱跳風格見長，且出道20年來始終保持青春臉龐與苗條身材，且非常敬業勤奮，每次推出作品都求新求變，挑戰自己從不停歇，但近來因為疫情的關係，某些工作必須暫緩腳步，蔡依林也因此得到難得的休息時光，連社群都「慢活」起來，昨天終於更新，曬出海邊遛狗照，私下裝扮讓人為之驚艷，直呼「簡直比夕陽還美」。

因全球疫情關係而擁有了休假時光的蔡依林，難得悠閒慢活，也顯然很享受宅在家的日常，吐露：「喜歡整理、煮飯給自己吃，把打掃的技能練好練滿」，連帶社群的更新步調也放慢，距離上一次更新，已經過了1個多月。

之前會低調帶狗出門散步的她，隨著疫情的緩解，防疫鬆綁之下也比較有心情打扮，昨(10/4)蔡依林帶著兩隻毛小孩出遊，殺到海邊放鬆一波，只見照片中Jolin雖然簡單綁馬尾、戴棒球帽，但底下穿搭不得了，白底圓點大蓬袖上衣拉成一字領露肩狀態，搭配同色系牛仔寬褲，不但凸顯美麗肩頸線條，一轉身「背殺」，在夕陽之下走漏美背S曲線。

蔡依林這波更新的照片，狗狗超可愛而她超美，女神氣場也跟著「微解封」重拾「呸姐」霸氣，粉絲不分男女看了都驚艷，狂讚「時尚遛狗」、「最美不過日落、沙灘和你們！」、「直比夕陽還美」，也好奇海灘中被拍到的遊客，「難道那群人都沒認出妳嗎？」。