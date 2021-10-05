80多歲的夫妻中的妻子跌落台鐵新左營站的手扶梯後，左手骨折。（翻攝劉姓男子臉書／石秀華高雄傳真）

「不要以為事情不會發生在你身上，就像屏東挖眼案一樣，你無法想像站在手扶梯往上時，竟然有人會轉身走下來推你」！高市1名劉姓男子因80多歲的岳父母4日早上在台鐵新左營站搭手扶梯遭人推下樓受傷，指控事發當下老人家呼救但台鐵人員卻冷處理，因心疼老人家的處境，在臉書發文提醒網友注意。

高雄市1對80多歲的老夫妻4日早上從台鐵新左營站搭手扶梯準備出站時，1名陌生男子突轉身推了老翁一把，導致夫妻倆重心不穩，雙雙從手扶梯跌落，造成老翁背部留下一道道紅色傷痕，妻子則左手骨折；夫妻倆的劉姓女婿指控事發當下老人家呼救卻無人幫忙，過了一段時間後，台鐵人員才姍姍來遲。

劉男控訴，當時台鐵人員將岳父母帶到醫務室擦藥後也沒通知鐵路警察處理，又把岳父母帶到案發現場，將老人家丟在一旁後，還告知「只能幫到這樣，如後續要報警要自己處理」。劉男說，2個老人家驚魂未定被留在現場，直到小姨子到才協助報警，結果來的卻是左營分局警員，轄區警方納悶「台鐵不是有警察怎麼沒處理？」，立即協助聯絡台鐵警察前來處理。

劉男心疼岳父母遭遇，因此在臉書PO文，強調想把此事說出來，提醒大家注意，擔心台鐵和警方沒處理，可能還會有下一個受害者。

鐵路警察局高雄分局警方表示，目前已作完被害者筆錄，並調閱事發地台鐵第3月台畫面，目前已查出推人的中年男子年約5、60歲，若查出男子確實身分，將約談男子到案說明，以釐清推人動機。台鐵則表示，仍在釐清事發過程，稍後會有說明。