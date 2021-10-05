屏東爆挖眼案...蔡英文卻關心IG粉絲數？ 趙少康一句話嗆爆

屏東挖眼案震驚全台，各界希望捐款協助女店員後續醫療費用，中廣董事長趙少康今天表示，在政府遠離民眾、不作為、傲慢、失能時，戰鬥藍立委、議員紛紛捐出一日所得，希望盡綿薄之力，撫平傷者的驚恐，並痛批蔡英文總統從2016年說好的「社會安全網」愈補愈大洞。

趙少康指出，2016年蔡英文當選總統時，曾說過「我的責任，就是讓每一個可能掉出這張網外的邊緣人，都可以被這張網接住」，執政4年後，社工人力依舊短缺，面對薪資待遇過低，副總統賴清德曾呼籲社工作功德，大家以為改革的時間不夠，所以忍了。

趙少康說，蔡英文去年連任成功後，在就職典禮上說「新政府會用最嚴肅的態度和行動來面對」，但從小燈泡事件、華山草原分屍案、鐵路殺警案、高雄地檢吸毒隨機殺人案，直到去年的大馬女學生台南遇害事件，台南市長黃偉哲還信誓旦旦地說「只有兩盞路燈不亮」，引起全民激憤。

趙少康表示，因此民眾開始懷疑，蔡政府執政5年來，到底做了什麼，上週屏東挖眼案震驚社會，有很多人不相信這些是在台灣發生的真實事件，加害者甚至宣稱自己因為精神病，政府沒辦法關他，加害者自恃將無罪，毀了青春年華女店員的人生，何其諷刺？

趙少康砲轟蔡英文總統此次選擇漠視、沒有任何道歉，甚至連最敷衍的「蔡英文小卡」及「緊盯改革新聞稿」也不發了，只關注自己的IG追蹤人數是否突破90萬人次，體現了「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

趙少康質問，人民的悲傷憤怒、倉皇無助，蔡英文聽見了嗎？不捨的民眾自發性捐款，希望撫慰受害者身心，不只是人性的展現，更是在社會安全網破洞補不起來的此時，對蔡英文瀆職的荒唐行徑，做出的最大控訴。