台中市府經發局證實，「金錢豹酒店」上午有派人來詢問，因為國稅局營業項目「有陪侍」不符合規定，請業者去國稅局變更再申請復業。（盧金足攝）

中央流行疫情指揮中心宣布5日起有條件開放KTV，台中市府4日晚上宣布KTV業者可申請復業，知名的台中金錢豹酒店歷經近5個月暫停營業，轉型為自助KTV爭取生計，5日來市府申請卡關，經發局證實金錢豹到市府詢問，發現其營業項目「有陪侍」3個字退件，要求到國稅局變更營業項目，截至下午為止已有20家KTV通通復業申請。金錢豹酒店表示，積極補件中，力拚7日復業。

艷名遠播的台中金錢豹酒店，近5個月未營業，很多員工生計回難，為求生存轉型為自助KTV，酒店門口也大肆改裝，掛起「7日開放自助式歡唱KTV」的紅布條。

金錢豹酒店幹部表示，該酒店停業很多個月，員工沒有收入，有人要養家，車貸和房貸壓的喘不過氣，金錢豹與其他KTV業者一樣，也持有合法視聽歌唱牌照，員工生計也是老闆的責任，所以決定跟進型KTV，讓員工可以有工作。

金錢豹業者配合台中市府要求的復業申請規定，漏夜準備資料和文件，填具到市府經發局 官網下載文件，今天上午就派人到市府送件，還搶頭香，但市府發現復業申請表格，「營業場所無陪侍行為」的欄位，在向國稅局申請的營業項目中「有陪侍」3個字不符退件。

業者表示，還有現場告示牌、從業人員清冊，即應有6成以上已施打至少1劑疫苗，還要滿14天，並檢附證明文件等資料尚未齊備，經市府要求補件，目前補件中，希望如期在7日復業。

「已有20家KTV業者通過申請復業」，經發局表示，台中市僅登記視聽歌唱業的KTV約184家，市府依循中央規範，已宣布5日受理視聽歌唱業復業申請，業者須備妥復業申請書、從業人員清冊，應有6成以上已施打至少1劑疫苗滿且14天，並檢附證明文件、營業場所防疫照片等相關證明文件，經核准後即可營業。

至於金錢豹酒店被退件，經發局證實，「金錢豹酒店」上午有派人來詢問，因為國稅局營業項目「有陪侍」不符合規定，請業者去國稅局變更再申請復業。

市府表示，累計到今天下午4時為止，台中市共20家申請通過復業，其他資料不齊全業者已請補正，後續將按申請順序逐案審查，審查符合規定後，將盡速核准復業。