航空機組員工作性質特殊，比醫護人員更容易面臨新冠病毒威脅，今年國內本土疫情爆發，航空業就被指為破口，因此政府全力協助機組員接種疫苗。交通部民用航空局統計，國籍航空長程線機組員接種第2劑疫苗比例達98.7％，扣除不願接種者，本周會讓所有人完成接種。

民航局指出，至10月4日為止，國籍航空公司共有機組員1萬222人，其中隸屬於華航與長榮、會擔任長程國際線航班勤務者有9131人，已有9015人接種2劑疫苗，比例約98.7％。

經與兩家業者協調，扣除少數因個人因素不願接種者外，華航已經於9月30日完成所有機組員第2劑疫苗接種工作，長榮則預計於10月8日完成。

民航局表示，目前因個人因素不願接種疫苗的機組員有116人，原因包括沒有意願接種、健康因素、堅持混打、堅持接種特定廠牌疫苗等，其中有22人尚未接種第1劑。

民航局強調，這次不願接種疫苗的機組員，如無特殊情況，公司不會再安排集體接種。至於是否會有第3劑疫苗，則由疫情指揮中心安排。

依據目前規定，國際線長程航班機組員如已經接種2劑疫苗、抗體呈現陽性，返台後須執行「5天居家檢疫＋9天加強版自主健康管理」；尚未接種或僅接種1劑疫苗者，須執行「7天居家檢疫＋7天加強版自主健康管理」；自英國、印度、印尼、緬甸及以色列等高風險國家返台者，則須執行14天居家檢疫。