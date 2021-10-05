為解決電力短缺問題，傳出中方一改先前對澳洲煤炭進口的強硬態度，讓澳洲貨船進港卸煤。

外媒引述航運經紀商Braemar ACM Shipbroking首席散裝貨運分析師Nick Ristic指出，自中國對澳洲實施禁令後便一直滯留在大陸港口外的幾艘澳洲貨船，上月終於靠港，且進口船舶的吃水深度都有改變，可見船上的燃煤已卸貨，估計有45萬公噸。

報導稱，能源研究機構Kpler也表示，9月共有5艘原本在港外等候的澳洲貨船，卸下38.3萬公噸的燃煤。

上述數據顯示中澳貿易戰降溫。據能源顧問公司Wood Mackenzie Ltd統計，自2020年11月過後，澳洲對中國出口的煤礦「幾乎降至歸零」。市調機構IHS Markit大中華能源研究部主管Lara Dong認為，中國整體政策不會有大幅改變，「這是政策鬆綁的訊號，但不代表自澳洲進口煤礦會有重大改變」。Dong表示，擴大進口能否解決中國的電力短缺的問題，目前尚不明確。