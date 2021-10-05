中華籃協今天發出新聞稿表示，美國籍球員阿提諾(William Artino)歸化我國一案經立法院莊瑞雄委員、萬美玲委員等人協助後，上周召開研商外籍運動員歸化我國會議中決定將循當年戴維斯歸化模式，以殊勳方案提出申請，期盼能縮短相關流程，讓阿提諾能趕上2023年世界盃亞太區資格賽代表中華隊出賽。

阿提諾歸化申請案原受限於國籍法相關規定，須在我國每年合法居留183天以上且連續5年才能申請，流程曠日費時，面對即將到來的世界盃亞太區資格賽、2022年亞洲盃及亞洲運動會等重要國際賽會，中華男籃急需高大禁區歸化球員提升競爭力，幸賴莊瑞雄委員、萬美玲委員適時提供援助，協調相關主管機關以殊勳方式申請歸化，可不用放棄原有國籍，也不用受限居留規定，希望能在最快時間內讓阿提諾入境台灣加入國家隊訓練。

中華籃協曾於2013年以殊勳方式完成歸化戴維斯，開啟中華男籃在國際賽場上連創佳績，當時以SBL超級籃球聯賽兩屆冠軍作為殊勳證明。阿提諾加盟寶島夢想家期間出色表現受到隊友及廣大球迷肯定，加上他本人也有意願歸化我國籍並代表中華男籃出賽，ABL東南亞職業聯賽不論洋將登錄人數及跨國性對戰方式，對抗性遠高於SBL超級籃球聯賽，將比照戴維斯模式申請殊勳歸化。

中華男籃未來國際賽事包括今年11月世界盃亞太區資格賽第一階段、2022年2月世界盃亞太區資格賽第二階段、2022年6月世界盃亞太區資格賽第三階段、2022年7月亞洲盃男籃賽、2022年9月亞洲運動會。