大馬美女鋼琴家李元玲人美又才華，她不只擁有前凸後翹的魔鬼身材，還彈得一手好琴，讓李元玲擁有「鋼琴女神」的美名，而不吝嗇展現好身材的李元玲，稍早則在IG曬比基尼對比照，公開減肥前後的身材變化，李元玲還害羞問：「你還會喜歡我嗎？」

身高170公分、45公斤的李元玲，今（5日）早在IG公開過去52公斤的比基尼對比照，兩張照片各有亮點，舊照的李元玲上圍豐滿，而現在的李元玲不只四肢纖細，蠻腰上還有結實腹肌，好身材相當不科學，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

李元玲也發文寫下：「男生會選第一張有D cup的我，女生會喜歡第二張有馬甲線的我。無論你喜歡哪一個，第二張才是現在的我，以後都是 你還會喜歡我嗎？」李元玲比基尼對比照也吸引網友驚呼：「重要是自己要喜歡自己」、「我是男生但我喜歡第二張的你」、「都喜歡」、「不重要 只要身材夠好 什麼cup都好看」。

李元玲從小就開始彈鋼琴，她不只彈得一手好琴，李元玲還是鋼琴王子李雲迪的愛徒，天生麗質的李元玲也因天使臉孔、魔鬼身材，在網上擁有超夯人氣，李元玲進入演藝圈後，她的演藝作品跨及電視和電影，而不吝嗇展現好身材的李元玲，也樂於在網上分享辣照，常在美照中解放深邃事業線和小蠻腰，讓李元玲的人氣始終居高不下。