容祖兒親自上陣執導MV。（英皇娛樂提供）

容祖兒親自上陣執導MV。（英皇娛樂提供）

容祖兒出道22周年推出全新廣東作品《不配》，並首度升格導演執導MV，她坦言第一次難免緊張，但由於本身最了解該曲的flow起伏，反而更能控制影像的空間段落，她親身示範、指導男女舞者，將該曲想抱卻抱不到的濃烈情感完美演繹，配合在片場中設置的超巨型LED屏幕滿是靄靄大雪的景色，彷如置身極地冰山，令人揪心。

歌曲紀錄了容祖兒成長的真實情感，詮釋一段感情從淺到深，再到分道揚鑣的無奈到釋懷的抽絲剝繭。問到歌曲是否是自己的親身經歷，她表示「你說沒有經歷都好難說服自己」，「我相信一百個人聽這首歌都有一百種對號入座的方法。愛情有時後不一定會攜手走到最後，但在過程中其實是讓對方成長，也更加清楚自己，雖然不能夠相伴到老但可以互相祝福，希望大家仍然活得快樂，是一個成熟的表現。」

她坦言當導演面對不少難題，「以前是被拍，但這次是要發號指令，說給camera man、舞者知道這個動作跟歌詞的關係、引導要怎樣讓表演者做出好的詮釋。又要找不同的鏡頭鏡位去捕捉每個不同的角度， 14、24、30、50，並且要記住鏡頭與距離所要呈現的畫面，對我來講都是一個挑戰。」

雖然說是「處女」執導，不過原來她首次「執導」是在二十年前，更找來吳彥祖擔任男主角，「有歌迷發給我看，那時是在參加商台活動，拍了一首叫〈何苦〉的歌，不過比較是玩票性質，這次是更認真指導的一次。與其說是執導，不如說我用了多一個身份將這首歌想表達的情緒完整表達出來，讓聽眾、樂迷更加明白。」

為了使MV過程更加流暢，容祖兒選擇男女主角以現代舞的方式去完成這一次關於遺憾之美的表達，MV採用LED環幕拍攝，打造出一個寒冷凜冽的極地世界，「氣氛上令我覺得好震撼！在一個極寒、極嚴峻的環境裏面，兩個人靠住對方的體溫互相取暖、去給彼此的愛，這感覺我覺得好適合這首歌。大家都曾經好努力去經營一段感情一份感情，但就是因為大家努力過，所以更加捨不得。」