為介紹首度移師到新竹空軍基地舉辦的「2021民主大聯盟，世界加好友」國慶晚會，新竹市長林智堅5日在立法院記者會中表示，在空軍基地舉行別具意義，要向世人展現台灣人的韌性與團結，誠摯邀請國人趁國慶連假帶著五倍券來新竹玩。

新竹市長林智堅今天上午在立法院於慶籌會主委、立法院長游錫堃、高雄市長陳其邁等陪同下舉行記者會向國人說明國慶晚會的精彩節目，他說，去年疫情席捲全球，國人展現高度團結和韌性，不只防疫有成，更透過口罩國家隊協助全球好友，今年雖然疫情嚴峻，但仍能舉行實體國慶大典，不論晚會或總統府國慶、高雄煙火秀，都精采可期。

林智堅指出，新竹是非常獨特、驕傲的城市，在美中貿易戰、疫情期間，台灣雖受到疫情影響，但經濟仍正成長，竹科表現尤其亮眼，過去1年產值約1兆，去年已經來到1.24兆，今年單上半年就達7500億，全年應有機會突破1.5兆，在這個全球供應鏈重組的關鍵時刻，因此提出大新竹重組，盼大新竹能成為竹科、台灣最重要半導體產業重鎮的後盾，成為台灣與國家間的超導體，誠如這次國慶主題「民主大聯盟，世界加好友」。

他表示，新竹是座新舊融合的城市，有現代化的國防，也有尖端的半導體產業，更有密度最高的古蹟群，今年國慶晚會在新竹空軍基地舉辦別具意義，也會將新竹創新與傳統文化透過晚會呈現在國人面前。

盼國人同胞及海內外朋友透過線上直播，10月9日一同欣賞精采的國慶晚會，10月10日上午在總統府舉行國慶大會，晚上再到高雄參加煙火典禮。

今年國慶晚會表演節目特別融入新舊元素，邀請到新竹青年國樂團、欣蕾舞蹈團，還有金曲歌后朱海君、曹雅雯、金曲歌王謝銘祐、出身自香山的金曲新人？te壞特，以及台灣實力派樂團拍謝少年與Tizzy Bac主唱惠婷、創作才子李英宏，演繹對這片土地的熱愛。

此外，因應防疫，所有表演團體必須快篩陰性者，成功報名入場與會的民眾，需於活動當日持身分證入場，由空軍基地成功門（成功路）入場，全場禁止飲食，請於入場前用餐完畢，晚會精采盛況將進行線上直播，10月9日晚間6點30分，可鎖定林智堅臉書。

游錫堃表示，疫情肆虐全球災情慘重，許多國家國慶都停辦或改為線上，很感動台灣能舉辦實體國慶大典，向第一線醫護與防疫人員致敬，也因疫情讓台灣能見度大幅提升，去年台灣捐贈給各國口罩，今年許多國家捐贈疫苗給台灣，以具體行動挺台灣，因此今年國慶主題訂為「民主大聯盟，世界加好友」，除了國慶大典之外，還有總統府光雕展演、新竹市國慶晚會與高雄市國慶煙火秀，實體與線上直播同步展出，誠摯邀請海內外同胞共襄盛舉。

高雄市長陳其邁則表示，台灣人再次展現團結防疫，有這樣的成績非常不簡單，國慶煙火舉辦也表達對醫護人員的敬意，今年國慶煙火為睽違20年重返高雄，邀請大家到新竹、高雄參加盛典。

新竹市政府同時指出，市府邀請民眾趁國慶連假來竹市小旅行，好吃、好玩、好好買，不僅有精彩國慶晚會，還有新竹光臨藝術節、香山溼地藝術季，在竹市消費登錄發票還可抽大獎，歡迎民眾一起玩爆、買爆新竹。