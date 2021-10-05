士林地院旁竊賊出沒！刑事庭某法官上月27日將機車停在法院旁的人行道上，下班騎車時，赫見機車後方的行車紀錄器鏡頭消失不見，剩下破損的線材，還有車殼遭破壞，該男法官立即報案，案經員警偵辦，已調閱附近監視器影像，追查涉案竊嫌，法官們則議論周遭治安狀況。

該名年輕男法官，平時都以機車代步，上月27日將車停放在周邊的人行道，步行進入法院上班，下班時他打驚見機車後方的行車紀錄器遭破壞，鏡頭被不明人士拔走，整套紀錄器，剩下前方的鏡頭，後方連接的線材遭剪斷破壞。

法官表示，該行車紀錄器花費6000元購入，包括前、後鏡頭，屬於等級較高，使用10個月遭破壞竊走，而法官機車停靠的位置，旁邊剛好少年家事法庭，常有進行保護管束的少年逗留，警方現已介入調查，除調閱路口畫面，也將調閱法院院區的監視器。

其他法官說，今年5月26日地院旁的洗車行，遭檢警當場查獲藏有大量安非他命半成品，大家議論紛紛，還有職員說曾在該處洗車，不知道後方藏毒，近日又有法官的機車行車紀錄器遭竊，討論扯斷還是有用工具破壞，牽涉是否「加重」刑度。

警方表示，現已行文給法院調閱監視器，懷疑可能是不小心被撞斷，而法官堅持提出竊盜告訴，現已受理並積極偵辦中。

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