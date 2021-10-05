央行今公布9月外匯存底統計資料，截至9月底餘額達5,448.99億美元，月增13.21億美元，再度改寫歷史新高紀錄。

本月外匯存底變動主要因素：1.外匯存底投資運用收益。2.主要貨幣對美元之匯率變動。

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