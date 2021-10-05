《金融》9月外匯存底5448.99億美元 再寫新高 16:512021/10/05 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今公布9月外匯存底統計資料，截至9月底餘額達5,448.99億美元，月增13.21億美元，再度改寫歷史新高紀錄。 本月外匯存底變動主要因素：1.外匯存底投資運用收益。2.主要貨幣對美元之匯率變動。 《造紙股》榮成9月獲利回升 前3季續創同期次高 《半導體》台股破前低 台積電還差9元 #外匯存底 #億美 #變動 #統計資料 #餘額達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安永全球年營收400億美元 04:102021/10/05 產業特刊 8月美元傳統保單扳回一城 04:102021/10/05 金融．稅務 《鋼鐵股》運錩現增喊卡 Q3營收再拚新高 14:352021/10/05 財經 《金融》新興市場債基金上周淨流出21.7億美元 逾半年來單周最大量 08:212021/10/05 財經 《光電股》華興9月營收雙升 Q3營收續揚 12:022021/10/05 財經 澳洲8月貿易順差意外增至歷史新高 11:312021/10/05 財經 007系列電影 全球票房共創逾70億美元 04:102021/10/05 全球財經 中裕新藥歐洲上市 獲里程碑金1.39億 04:102021/10/05 證券．權證 黑道操控假投資 9個月騙走13億 04:102021/10/05 社會新聞 華興湯石 9月業績有亮點 04:102021/10/05 證券．權證 群電9月營收36.74億元創單月新高 第三季營收首破百億元 14:422021/10/05 財經 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 超爽！只花1元買購物袋就中200萬 7、8月發票中獎清冊出爐 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 晶片荒難解！台積董座霸氣嗆「有人囤貨」網暴動：黑手是他 - 財經 中國限電 新纖吳東昇：對國內紡纖產業是正面的 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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