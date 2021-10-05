財政部關務署表示，有關媒體報導報關行冒用民眾名義報關300次一案，為海關去年於邊境上查獲私運電子菸油事件，發現民眾疑遭冒名報關，主動移送警察機關偵辦。

海關與警察機關密切聯繫，掌握偵查結果。警察機關於今年9月中發函給海關，告知全案已刑事移送地檢署偵辦，有鑑於涉案報關業者確有冒名報關情事，海關強調將祭出重罰。

關務署指出，本案被冒名者因未辦理實名認證或已辦理實名認證但未透過APP回報，導致被冒名案件多達300件。

海關呼籲，民眾應儘速完成實名認證APP註冊，己完成註冊者，若有被冒名情事，可儘速透過該APP回報，以利海關及時查核，避免被不法歹徒持續冒名報關。

海關強調，實名認證個人資料均保存在關貿網路公司，該公司依通關網路經營許可及管理辦法核准營運通關網路業務，通過ISO27001資安國際認證及行政院國家資通安全會報技服中心資安聯防監控連通測試，並自建資安監控中心，個人資料受嚴密防護，民眾可安心下載使用。