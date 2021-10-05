疫情趨緩，餐飲內用不需設置隔板，雲林縣北港鎮朝天宮周邊知名小吃，5日已有部分店家撤除隔板，但還是有些店家觀望中，持續不開放內用。另外，有條件開放進香團，朝天宮認為將可帶來團體進香人潮，有助商圈店家生意活絡。

中央流行疫情指揮中心公布2級警戒維持到本月18日，不過5日起部分相關措施已放寬，餐飲方面，內用不限隔板或1.5公尺間距。北港朝天宮商圈知名小吃「廟邊假魚肚」，5日拿掉隔板，表示沒有隔板可以坐更多人，方便全家共餐，增加來店人數。

「廟邊假魚肚」蔡姓老闆說，面對國慶連假，預計會有大量信眾來朝天宮參拜，室外通風良好，餐桌隔板會撤除，室內則視情況而定，若有需要還是會用隔板，主要是擔心連假人潮來自全台各縣市，染疫風險比較高，還是謹慎一點比較好。

其他小吃店指出，之前為了防疫，都只提供外帶服務，取消隔板與間距後，將開放內用，這幾天會觀察內用情況，進行滾動式調整，若有客人與他人併桌用餐要求隔板，也會提供隔板服務，盡量滿足客人的需求。

餐廳業者認為，餐桌上有隔板，讓全家聚餐意願大幅減少，生意大受影響，取消隔板後，已接到不少訂桌生意，希望疫情持續降溫，盡快恢復往日榮景。

朝天宮表示，之前禁止進香團到廟，所以參拜民眾都是親朋好友相約自行開車前來，開放進香團後，預估搭乘遊覽車進香人潮會有所增加。但廟前的人數管制處還是維持不變，仍需戴口罩、量體溫、酒精消毒後才能入廟。