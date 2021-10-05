《南華早報》今天（5日）引述熟悉會議細節的消息人士透露，中國最高外交官中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪即將在瑞士與美國國家安全顧問蘇利文舉行會談。

報導稱，兩人之間的會談據說最有可能在6日（當地時間）舉行。一位知情人士說，這可以看作是雙方試圖重建溝通渠道、落實兩國領導人共識的一次會晤；另一位消息人士稱，楊潔篪於5日離開中國，議程上的一個項目是大陸國家主席習近平與美國總統拜登舉行峰會的可能性。

此次會議剛好在美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）5日在華盛頓智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies），正式闡述白宮的中國貿易政策後一天舉行。

據報導，安排習近平和拜登舉行面對面的峰會以解決兩國一些最棘手的問題，這幾個月來一直在兩國官員會晤的議程上；北京此前曾表示願意加強對話，但不太可能在年底前舉行兩國領導人峰會。