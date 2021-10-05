搶搭《魷魚遊戲》熱潮 柯文哲邀游淑慧拍廣告推「熊好券」

台北市搭配五倍券推出「熊好券」，目前60幾萬人綁訂「台北通」，但目標是110萬，市長柯文哲為做最後衝刺，5日邀請市議員游淑慧扮成《魷魚遊戲》裡的第一關「123木頭人」遊戲的詭異娃娃拍攝宣傳廣告。

韓劇《魷魚遊戲》近來爆紅，游淑慧被網友發現撞臉詭異娃娃，日前她到台中參加刪Q掃街活動時，被民眾要求拉下口罩，就是為了看她是不是真的像劇中的詭異娃娃，不少人更是敲碗希望游淑慧可以在萬聖節扮成詭異娃娃。

北市推出「熊好券」即將在8日舉辦抽籤，柯文哲訂下110萬人綁定台北通抽券的目標，但目前僅約60萬人，市府團隊為做最後衝刺，請柯文哲與游淑慧大玩《魷魚遊戲》的「123木頭人」遊戲。

游淑慧今天下午盛裝打扮成詭異娃娃，在市府前廣場的彩虹地景擔任「關主」，柯文哲、市府副發言人黃瀞瑩當玩家，不少民眾看到都在一旁側拍。

柯文哲表示，他看過海報知道有這部片，目前民眾綁定台北通只有60幾萬，目標是110萬，最後2天要密集廣告。