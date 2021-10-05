在4日由諾貝爾生理學或醫學獎（Nobel Prize in Physiology or Medicine）揭曉，由兩位美國學者共享榮耀後，緊接著在今（5）日將揭曉2021年諾貝爾物理學獎得主。接下來帶你一起回顧，頒發已超過百年諾諾貝爾物理學獎，有哪些有趣的背景知識！

根據瑞典化學家諾貝爾（Alfred Nobel）的遺屬，他設立了諾貝爾獎來表揚對人類有傑出貢獻的人士。第一屆諾貝爾獎在他逝世後5年，也就是1901年首次頒發。物理學獎是當初設立的5大獎項之一，目的是要表揚「貢獻出物理學領域中最重要發現或發明的人。」

自1901年至2020年，諾貝爾物理學獎共頒發114次，頒給216人。歷屆得主中僅有4位是女性，而美國的物理學家John Bardeen是唯一一位兩度獲得物理學獎的學者。

諾貝爾物理學獎最年輕的得主是1915年獲獎的Lawrence Bragg，他與父親一同獲獎，當時年僅25歲；最年長的得主則是2018年獲獎的Arthur Ashkin，獲獎時已高齡96歲。而知名的物理學家愛因斯坦則在1921年榮獲諾貝爾物理學獎。1901年第一個諾貝爾物理學獎則是頒給發現X光的德國學者Wilhelm Conrad Röntgen，他的研究成果影響了20世紀許多重大科學研究。

回顧2020年的諾貝爾物理學獎，則是由Roger Penrose、Reinhard Genzel以及Andrea Ghez三位學者共享殊榮。其中Penrose便是啟發物理學家霍金（Stephen Hawking）研究黑洞的人；另兩位學者則以觀測黑洞獲獎，兩人還是死對頭。在黑洞的研究上，Penrose是研究黑洞如何形成，另外兩位學者則是專注觀測，透過圍繞在黑洞外公轉的星星，透過星星軌道與公轉速度算出黑洞質量，找出黑洞存在的證據。

諾貝爾物理學獎在1916年、1931年、1934年、1940年、1941年、1942年從缺，原因是入圍的研究者沒有作品達到「貢獻出物理學領域中最重要發現或發明的人」的水準。除此之外，1916年適逢第一次世界大戰，僅頒發文學獎；1940~1942年間則是因為世界第二大戰，諾貝爾獎全面停止頒發。