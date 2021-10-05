《X光室的奇蹟》窪田正孝。（friDay影音提供）

秋季檔日劇正式起跑，話題醫療劇續作《X光室的奇蹟》第2季正式揭開序幕，男主角窪田正孝竟突然爆料本田翼「沒力」，他在記者會上表示2年前首季時，「本田翼只是拍一幕在走廊奔跑的場景，隔天竟然身體酸痛」。

該劇改編自同名漫畫，2019年播出第一季大獲好評，以放射技術師的角度為出發點，透過X光影像找出潛藏在深處的病因，平均收視率高達12.1％。睽違2年再推第2季，男女主角被問到「這2年改變的事」時，女主角本田翼表示窪田正孝「已經成為人夫，且還演出NHK晨間劇」，窪田正孝則知道本田翼已經成為YouTuber，形容她是「擁有誇張瀏覽次數的『超級YouTuber』」，而且還對於本田翼的演技更加以讚賞「有著改變現場空氣的力量」，本田翼聽到後害羞回應：「不要在公開場合說啦，超不好意思的！」

本田翼加碼補充自己最近開始進健身房鍛鍊，笑說無論工作還是玩樂（打電動）都需要有充沛的體力才行，窪田正孝大笑「是真的都沒在運動喔」，另外還想起本田翼曾在拍攝第1季時，只是1場走廊奔跑的戲，隔天就大腿發生肌肉酸痛的症狀、甚至還動彈不得，對於本田翼會進健身房這件事不可思議的說「真的是很大的變化」。至於2人若有似無的戀情是否會在第二季開花，窪田正孝透露確實會出現變化，強調「而且還是傳說中的「四角關係」，因為加上廣瀨愛麗絲以及鈴木伸之讓狀況更加複雜。

《X光室的奇蹟》第2季在4日晚間開播，除了平均收視率開出11.3％紅盤之外，首集請來從綜藝轉戰戲劇圈的「心機」女星田中美奈實演出天才小提琴家，對於能參與俗稱「月9」的週一晚間黃金檔連續劇的感想，她表示從學生時期就常看這個時段，最喜歡男神木村拓哉如《HERO》、《冰上悍將》、《飆風引擎》等作品，沒想到竟然有天也能在這個時段演戲，更表示如果父母知道她要演出一定會非常開心。該劇每週二在friDay影音上線。