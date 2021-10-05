2018年7月主許宇甄（左）臨危受命，回鍋擔任雲林縣黨部主委，輔選張麗善（右）參選縣長成功。（資料照片／周麗蘭攝）

朱立倫參選民國黨主席，在雲林縣拿下全台最高得票率67.31％，縣長張麗善（前排右一）、許宇甄（前排組二）都是大功臣。圖為朱立倫9月30日到六縣市謝票，首站抵達雲林縣。（資料照片／周麗蘭攝）

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄今（5日）履新就任國民黨中央組織發展委員會主委，也是該黨首任女性組發會主委。許在雲林縣擔任的縣黨部主委、雲林縣工商發展投資策進會總幹事都將卸任，雲林縣長張麗善表示，將評估找適合人選。

許宇甄是台北人，畢業於輔大統計系、雲林科技大學企管研究所，曾任職於國貿公司，婚後嫁來雲林，夫婿是現任中華民國全國漁會總幹事林啟滄，胞姊許育寧是前新北市府秘書長。

許宇甄20多年前嫁來雲林後，張麗善帶著她認識環境，兩人情同姊妹，張家每一場選舉她都參與，對輔選事務熟稔，地方人脈暢通。

許宇甄2015年3月從雲林縣黨部資深副主委升任主委，是雲林縣第一位女性主委；2016年朱立倫參選總統大選落敗，她也請辭縣黨部主委。

2018年7月前雲林縣黨部主委林文進請辭，許宇甄臨危受命，又回鍋擔任主委，輔選張麗善參選縣長成功。張麗善上任後，聘她擔任雲林縣工商發展投資策進會總幹事，她也同時持續擔任縣黨部主委。

朱立倫上月參選民國黨主席，在雲林縣拿下全台最高得票率67.31％，縣長張麗善、許宇甄都是大功臣。朱9月30日到六縣市謝票，首站抵達雲林縣，媒體聯訪朱立倫時，許宇甄忙著招呼黨員，朱特地點名她陪同聯訪。

昨天（4日）許宇甄獲朱立倫拔擢出任國民黨第一位女性組發會主委消息傳出，雲林縣藍營政界都祝賀她她任重道遠，她謙虛回應「誠惶誠恐」。

許宇甄今（5日）隨朱立倫就職她也上任，她表示，眼前最重要的工作是將推動「同舟計畫」，找回失聯黨員，以及2022年九合一選舉輔選工作，她雖卸任雲林縣黨部主委，仍會盡力協助張麗善縣長連任選舉。

張麗善今表示，許宇甄負責任、非常有熱忱，這幾年在黨務系統20多年表現傑出，組織運作如魚得水，邏輯強、親和力高，對情勢能清楚判斷與掌控，是國民黨運籌帷幄的好人才，以她的經驗和熱忱，相信她會做得很好。

張麗善說，許宇甄在雲林縣任職的電黨部主委與工策會總幹事都須再物色人選接任，縣黨部主委沒有薪水與經費，在黨這麼艱困的情況之下找一個相當熱忱的人才相當不容易，會積極尋覓對黨願意投入的人。