英國倫敦一名女子日前深夜開車返家，行駛到一半時，發現路上被2個大型垃圾桶擋道，車子根本無法通行，當時她也沒多想，便決定下車挪開垃圾車，豈料剛下車，她就聽到附近傳來沙沙聲，才發現這是有心人士引誘駕駛下車的陷阱。

根據《每日星報》報導，博伊爾（Izzy Boyle）2日凌晨2點左右，獨自開車回家，行駛在倫敦東南部的佩克漢（Peckham）某路段時，發現車道上被放了2個大型垃圾桶，導致她無法順利通行，起初以為是惡作劇，因此她便決定下車挪開垃圾桶。

豈料博伊爾一下車後，馬上聽到附近傳來沙沙聲響，發現有人從一旁的暗巷走了出來，博伊爾驚覺不對勁，趕緊跑回車上，才意識到自己差點落入陷阱，「這可能是引誘駕駛下車的新招數，雖然我不知道對方的目的是什麼，但肯定不是什麼好事」。博伊爾將此事分享至抖音，提醒其他駕駛若遇到類似事情，千萬不要下車，「請趕緊掉頭或用車子推開異物，不管怎樣都別下車，尤其是女性」。

由於今年英國才發生一起人神共憤的兇殺案，3月3日一名33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard）獨自步行回家時，竟遭倫敦警察廳48歲的菁英警察考森斯（Wayne Couzens）性侵殺害，並棄屍於樹林裡，當時引發全英國女性不滿，甚至一度號召大規模示威抗爭，而博伊爾曝光的這段影片，也讓女性再次意識到倫敦的安全問題。