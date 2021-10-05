現代不少人為求方便省時，購買餐點時幾乎都會使用外送平台幫忙送餐。大陸一名網紅雖然居住在地理位置偏遠的烏拉特草原，但也想嘗試叫外送的感覺，於是點了一份25元人民幣（約新台幣108元）的燒賣，豈料真的有外送員接單，騎著摩托車狂飆202公里送達，然而運費竟要584元人民幣（約新台幣2530元），等同於餐費的23倍。

大陸網紅「寶魯日」是一名居住在烏拉特草原的牧民，經常在抖音分享他的日常生活，打破大家對草原的想像，近日他突發奇想，決定上外送平台叫午餐吃，沒想到不但可以點單，還真的有外送員願意接單。

第一天他買了一份25元的燒賣，據外送平台初步估計，路程就長達202公里，運費也高達584元，寶魯日從11點48分點餐，一直到15點43分才見到外送員，等待時間約4小時，所幸餐點平安送達。

第二天寶魯日再次下單一份火鍋，沒想到又是同一名外送員來送餐，他一見到對方便立刻詢問：「怎麼又是你啊？」，外送員則回應：「挺好的啊，一趟賺得滿多的」；第三天寶魯日嘗試換一個外送平台點餐，豈料還是同一名外送員，只見他把兩間平台的制服同時穿在身上，還笑咪咪地說：「這個草原沒人送餐啊」。

這系列影片發布以後，吸引許多網友觀看，大家都忍不住笑說：「外送員：驚不驚喜？意不意外？我承包了這片草原」、「一個人敢點，一個敢送」、「最普通的外送，不普通的運費」、「草原這麼大還能送外送，也夠神的，還能送上門」、「外送員是個極限職業」。