緯創砸逾21億元併JDI旗下晶傑達光電 17:062021/10/05 工商 翁毓嵐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 緯創（3231）擴展旗下液晶顯示模組（LCM）業務跨向車載及工控領域，由100％持有之子公司鼎創有限公司，與台灣晶端顯示貿易（JDIT）簽訂股權收購協議，以日幣85.82億元（約合新台幣21.46億元）正式取得高雄晶傑達光電科技（KOE）100％股權。 鼎創先前已於7月8日的董事會中通過收購KOE案之決議。緯創先前預期，透過該收購案，除將進一步深化與JDI的合作關係外，也將持續擴充KOE既有產線之產能與新產品線，同時也將繼續聘用既有員工。 出貨回穩 泰鼎9月營收重回成長 土洋鬥法 外資賣超163億 買超這10檔全收紅 #緯創 #KOE #JDI #鼎創 #也將 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》群創拚數位轉型 2大基礎利器助陣 15:262021/10/05 財經 《其他股》超額認購148％ 中租迪和60億元聯貸案簽約 16:172021/10/05 財經 《電腦設備》緯創收購晶傑達光電金額提高至21.46億元 估Q4完成交割 16:172021/10/05 財經 聯想返科創板上市 股價歡慶 04:102021/10/05 產業特刊 雲端、筆電出貨暢旺 光寶科9月營收創今年單月新高 16:102021/10/05 財經 人物側寫－合生創展創辦人 朱夢依展現地產教父手腕 04:102021/10/05 財經要聞 小國壽拚新創 替企業換腦 04:102021/10/05 財經要聞 鴻海九月營收 創歷年同期次高 17:122021/10/05 財經 七檔特斯拉概念股 逆勢走揚 04:102021/10/05 證券．權證 《熱門族群》外資續挺＋買盤敲進 載板三雄回神強彈 12:362021/10/05 財經 熱門股－台肥 外資狂買多頭氣盛 04:102021/10/05 證券．權證 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 陸爆缺電荒 解藥在這大國手上？專家直呼：角色超關鍵 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 老美逼交機密！台積電、三星難逃鴻門宴 陸廠卻躲過風暴 - 財經 房東注意 財政部針對「囤房包租公、婆」查稅 影響1734人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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