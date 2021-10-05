緯創（3231）擴展旗下液晶顯示模組（LCM）業務跨向車載及工控領域，由100％持有之子公司鼎創有限公司，與台灣晶端顯示貿易（JDIT）簽訂股權收購協議，以日幣85.82億元（約合新台幣21.46億元）正式取得高雄晶傑達光電科技（KOE）100％股權。

鼎創先前已於7月8日的董事會中通過收購KOE案之決議。緯創先前預期，透過該收購案，除將進一步深化與JDI的合作關係外，也將持續擴充KOE既有產線之產能與新產品線，同時也將繼續聘用既有員工。