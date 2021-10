長期致力打造全方位幸福職場的安聯人壽,一直在人才培育、員工福利和提升友善工作環境等各方面不遺餘力,繼日前榮獲亞洲權威性人力資源雜誌《HR Asia》「2021亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia2021)肯定,10月再度獲得外界和員工的高度認可,二度蟬聯Insurance Business Asia「2021最佳壽險業雇主獎」(Top Insurance Employer),更是台灣唯一獲獎的壽險業業者。

安聯人壽秉持「廣納菁英人才」(Inclusive Meritocracy)的企業文化,重視員工潛能及職涯規劃,除了高度重視員工福利、提供多元平等共榮的健康環境,更在新冠肺炎疫情期間提供優於業界的完善措施,讓員工在疫情期間得以處於安全的工作環境,平衡工作和家庭,深獲員工肯定。

台灣投資型保險領導品牌安聯人壽已連續兩年榮獲「最佳壽險業雇主獎」肯定,於此期間,經歷全球新冠肺炎爆發及日前台灣疫情升溫三級警戒之嚴重影響,更讓此次獲獎意義非凡。安聯人壽總經理林順才表示,「受到當前疫情影響,局勢動盪變化快速,台灣安聯人壽始終秉持以人為本的承諾,全方面體現對員工的關懷照顧,不僅致力員工的健康與福利,更進而提升組織敏捷性,並驅動創新。」

安聯人壽人力資源部副總林惠真表示,安聯人壽在台深耕26年,深切了解員工是公司最珍貴的資產,而家庭則是員工最重要的後盾。今年已是安聯人壽連續第二年獲得Insurance Business Asia的肯定,再次證明我們在人才培育和發展等各面向的努力,獲得高度認可。

今年台灣遭逢本土疫情爆發,許多家庭皆面臨嚴峻挑戰,安聯人壽提供特殊津貼、通勤補助等措施,協助員工無後顧之憂地兼顧家庭和生活。三級警戒期間,高達95%的員工採居家工作,將染疫風險降至最低,讓員工可以安心無虞地兼顧家庭和工作。

Insurance Business Asia「2021最佳壽險業雇主獎」(Top Insurance Employer)為亞太地區極具指標意義的人力資源獎項,旨在表揚傑出企業雇主,獎項評選流程嚴謹,評估標準包括薪酬與福利、多元與包容、學習與發展、內部溝通、工作生活平衡、企業文化等多個面向,由專業人力資源專家、學者等所組成的獨立評審團隊評選出優勝者,安聯人壽以領先集團的員工認同度,最終得以在台灣企業中脫穎而出,獲此殊榮,成為台灣區的優質雇主。