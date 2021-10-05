長期致力打造全方位幸福職場的安聯人壽，一直在人才培育、員工福利和提升友善工作環境等各方面不遺餘力，繼日前榮獲亞洲權威性人力資源雜誌《HR Asia》「2021亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia2021）肯定，10月再度獲得外界和員工的高度認可，二度蟬聯Insurance Business Asia「2021最佳壽險業雇主獎」（Top Insurance Employer），更是台灣唯一獲獎的壽險業業者。

安聯人壽秉持「廣納菁英人才」（Inclusive Meritocracy）的企業文化，重視員工潛能及職涯規劃，除了高度重視員工福利、提供多元平等共榮的健康環境，更在新冠肺炎疫情期間提供優於業界的完善措施，讓員工在疫情期間得以處於安全的工作環境，平衡工作和家庭，深獲員工肯定。

台灣投資型保險領導品牌安聯人壽已連續兩年榮獲「最佳壽險業雇主獎」肯定，於此期間，經歷全球新冠肺炎爆發及日前台灣疫情升溫三級警戒之嚴重影響，更讓此次獲獎意義非凡。安聯人壽總經理林順才表示，「受到當前疫情影響，局勢動盪變化快速，台灣安聯人壽始終秉持以人為本的承諾，全方面體現對員工的關懷照顧，不僅致力員工的健康與福利，更進而提升組織敏捷性，並驅動創新。」

安聯人壽人力資源部副總林惠真表示，安聯人壽在台深耕26年，深切了解員工是公司最珍貴的資產，而家庭則是員工最重要的後盾。今年已是安聯人壽連續第二年獲得Insurance Business Asia的肯定，再次證明我們在人才培育和發展等各面向的努力，獲得高度認可。

今年台灣遭逢本土疫情爆發，許多家庭皆面臨嚴峻挑戰，安聯人壽提供特殊津貼、通勤補助等措施，協助員工無後顧之憂地兼顧家庭和生活。三級警戒期間，高達95％的員工採居家工作，將染疫風險降至最低，讓員工可以安心無虞地兼顧家庭和工作。

Insurance Business Asia「2021最佳壽險業雇主獎」（Top Insurance Employer）為亞太地區極具指標意義的人力資源獎項，旨在表揚傑出企業雇主，獎項評選流程嚴謹，評估標準包括薪酬與福利、多元與包容、學習與發展、內部溝通、工作生活平衡、企業文化等多個面向，由專業人力資源專家、學者等所組成的獨立評審團隊評選出優勝者，安聯人壽以領先集團的員工認同度，最終得以在台灣企業中脫穎而出，獲此殊榮，成為台灣區的優質雇主。