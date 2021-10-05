大立光（3008）9月營收41.72億元因有蘋果光庇佑，月營收雖月增4％，但表現仍不若去年同期，呈年減19％，展望10月，大立光表示，10月目前看來拉貨動能與9月差不多。

受到九月營收回春所賜，大立光第三季營收119.78億元，較今年第二季季增18％，惟年減幅度仍逼近二成，達19％，累計前三季營收339.11億元，也仍較去年同期減少17％。

就9月的產品組合言之，2000萬畫素產品占四至五成，800萬畫素產品占不到一成，其他產品占比為二至三成。