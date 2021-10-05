蘋果光庇佑 大立光9月營收回春 17:062021/10/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大立光（3008）9月營收41.72億元因有蘋果光庇佑，月營收雖月增4％，但表現仍不若去年同期，呈年減19％，展望10月，大立光表示，10月目前看來拉貨動能與9月差不多。 受到九月營收回春所賜，大立光第三季營收119.78億元，較今年第二季季增18％，惟年減幅度仍逼近二成，達19％，累計前三季營收339.11億元，也仍較去年同期減少17％。 就9月的產品組合言之，2000萬畫素產品占四至五成，800萬畫素產品占不到一成，其他產品占比為二至三成。 出貨回穩 泰鼎9月營收重回成長 鴻海九月營收 創歷年同期次高 #大立光 #月營收 #蘋果光 #萬畫素 #庇佑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》大立光9月營收寫8個月高 10月拉貨動能不墜 16:002021/10/05 財經 雲端、筆電出貨暢旺 光寶科9月營收創今年單月新高 16:102021/10/05 財經 《其他電子》鴻海9月營收衝5857億元 Q3雙升登同期高 16:172021/10/05 財經 大田 9月、Q3營收雙響砲 04:102021/10/05 證券．權證 美女作家見後座老公猴急扒光上衣 緊急護胸結局神反轉 11:102021/10/05 娛樂 群電9月營收36.74億元創單月新高 第三季營收首破百億元 14:422021/10/05 財經 今展科CB開放轉換 今股價逆勢抗跌 10:012021/10/05 財經 和勤9月營收 同期新高 04:102021/10/05 證券．權證 宏捷科9月營收 再攻頂 04:102021/10/05 證券．權證 大立光再破底2000元整數關卡保衛賽即將開跑 13:032021/10/05 財經 《光電股》華興9月營收雙升 Q3營收續揚 12:022021/10/05 財經 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 陸爆缺電荒 解藥在這大國手上？專家直呼：角色超關鍵 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 老美逼交機密！台積電、三星難逃鴻門宴 陸廠卻躲過風暴 - 財經 房東注意 財政部針對「囤房包租公、婆」查稅 影響1734人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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