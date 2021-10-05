朱俐靜今分享自身經驗，也呼籲女性朋友定期檢查。（黃雯犀攝）

《超級偶像》第3季總冠軍的歌手朱俐靜（如圖），去年突然公佈自己罹患乳癌，5日出席「粉紅絲帶乳癌防治宣導活動」，也透露自己目前就是靠標靶藥物與中醫治療。（張鎧乙攝）

《超級偶像》第3季總冠軍的歌手朱俐靜（如圖），去年突然公佈自己罹患乳癌，5日出席「粉紅絲帶乳癌防治宣導活動」，也透露自己目前還沒打疫苗，醫生建議先不要打，所以自己就採最原始的防疫措施，多洗手和戴好口罩，也說自己目前為止都還蠻健康的。（張鎧乙攝）

朱俐靜今（5日）擔任粉紅絲帶乳癌防治宣導大使，她罹患乳癌後，靠標靶藥物控制病情，疫情期間除了到醫院回診，其餘時間都在家學編曲、做瑜伽，心情「最近比前一陣子還要更好，疫情大家步調都慢下來，我也順理成章好好休息，如果大家工作正常我反而壓力大」。

她每月回診抽血檢查，看有需要什麼調整的地方，目前是飯前吃中藥、飯後吃西藥，她坦言有副作用，「每天起床像開獎，有時會頭昏昏的，皮膚變比較乾，髮質變差，有時覺得臉好腫，身體代謝沒有那麼順暢」，她告訴自己要放鬆心情，不要給自己壓力。她在醫生建議下，暫不施打新冠疫苗，「我抵抗力沒有那麼好，還是用原始的方法洗手、戴口罩防疫。」

朱俐靜之前結束前一段戀情時，情傷很重，曾有帶髮修行念頭，她心想「人反正要走了還是一個人啊，一個人就好。」現在也沒有談戀愛的想法，「我現在的狀態，不會去想」，反問媒體「我跟你交往你要嗎？」她更加珍惜與家人相處時光，不過對於爸爸仍是報喜不報憂，「我不太舒服不會讓他知道」。

她今擔任乳癌宣導大使，她笑說「我就是負面教材」，過去一直覺得自己很健康，工作很衝、很有活力，想要成就自己，但是一旦生活重心失衡的話疾病就會找上你了。呼籲女性朋友要照顧好身體，定期做健康檢查。而工作方面，她新專輯《來日方長》沒入圍金曲獎，那時萬念俱灰，現在又好了，已調整好心情迎接接下來的工作。