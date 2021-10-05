富采（3714）公告9月營收，達34.55億元，較8月下滑2.37％，為最近七個月以來首見下滑，累計富采第三季營收達103.29億元，季增10.29％，符合預期。

根據富采公告，晶電9月營收20.77億元，年增116.77％；隆達9月營收達6.66億元，年增6.62％。

富采在上季度法說會上表示，第三季除傳統TV背光需求較弱之外，其餘產品線需求強勁，其中mini LED產能已滿，公司預計今年第四季擴產20％，明年最終以擴產50％為目標。