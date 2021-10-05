富采9月營收月減2.37％ 17:062021/10/05 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富采（3714）公告9月營收，達34.55億元，較8月下滑2.37％，為最近七個月以來首見下滑，累計富采第三季營收達103.29億元，季增10.29％，符合預期。 根據富采公告，晶電9月營收20.77億元，年增116.77％；隆達9月營收達6.66億元，年增6.62％。 富采在上季度法說會上表示，第三季除傳統TV背光需求較弱之外，其餘產品線需求強勁，其中mini LED產能已滿，公司預計今年第四季擴產20％，明年最終以擴產50％為目標。 毅嘉9月營收減逾7％ 《其他電子》耕興9月營收創新高 前3季年增24.7％ #隆達 #晶電 #富采 #月營收 #擴產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》富采Q3營收逾百億元 季增1成 17:082021/10/05 財經 晶技前三季營收 贏去年全年 04:102021/10/05 證券．權證 新普9月Q3營收同創今年新高 16:192021/10/05 財經 《電機股》亞德客-KY9月營收年增2成 前3季完勝去年全年 08:042021/10/05 財經 穩懋重返榮耀 9月營收創近2年新高 16:352021/10/05 財經 《鋼鐵股》運錩現增喊卡 Q3營收再拚新高 14:352021/10/05 財經 群電9月營收36.74億元創單月新高 第三季營收首破百億元 14:422021/10/05 財經 《資訊服務》聚碩9月營收月增6％ 企業雲端需求看旺 08:552021/10/05 財經 和勤9月營收 同期新高 04:102021/10/05 證券．權證 《電子零件》凱美Q3營收攻頂 Q4缺電恐季跌 17:422021/10/05 財經 《半導體》創意Q3營收雙增 Q4會更好 15:092021/10/05 財經 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 陸爆缺電荒 解藥在這大國手上？專家直呼：角色超關鍵 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 老美逼交機密！台積電、三星難逃鴻門宴 陸廠卻躲過風暴 - 財經 房東注意 財政部針對「囤房包租公、婆」查稅 影響1734人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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