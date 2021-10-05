永信建設（5508）9月建案熱銷，累計今年第三季，營收35.66億元，不僅超越去年全年，更比去年同期年增91.70％，明年將由總銷約22億元的新案「謙樂」，加入貢獻營收的主力。
永信建設公告今年9月營收4.47億元，年增3.02％，累計今年前9月營收約35.66億元，比去年同期的18.60億元，年增達91.70％，並直接超越去年全年的30.85億元。
永信建設發言人陳怡均5日表示，今年營收表現亮眼，主要是來自耘川、翡翠流域、天睦、以及地上權建案R5新世紀等4個新成屋的銷售入帳。
陳怡均指出，由於永信建設都是採取先建後售，因此，今年下半年不會有新案子完工，加入銷售行列，最近完工個案要到111年初，位於高雄市三民區高醫生活圈的新案「謙樂」。
她說，「謙樂」總銷初估約22億元，規劃住家2房到4房及店鋪，該案將是明年營收入帳的主力來源。
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