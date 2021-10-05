勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定，「國慶日」（10月10日）為勞工應放假之日（即俗稱之國定假日），雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工資應依法加倍發給，前開休假日如適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補休，補休日期可由勞資雙方協議。

舉例而言，今年國慶日為星期日，如遇勞雇雙方原約定之例假，應擇日補假，又勞雇雙方如約定於10月11日補假，補假當天性質為國定假日。

假設月薪為3萬6000元的勞工（以3萬6000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元），出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下： 一、10月11日（星期一）：性質為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。試算：150元×8小時＝1200元 二、10月10日（星期日）：性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

勞動部強調，國慶日出勤及工資給付，事業單位均應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】申訴，以維權益。