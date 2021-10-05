屏科大餐旅系周芳賓以「大自然的生命力」為主題，參加勞動部全國技能競賽麵包製作項目，力退群雄、拿下金牌殊榮。（屏科大提供／林和生屏東傳真）

屏科大餐旅系周芳賓（左三）勇奪勞動部全國技能競賽麵包製作金牌，並向師長講述創作理念。（屏科大提供／林和生屏東傳真）

栩栩如生的獨角仙搭配悠游水中的魟魚，透過船舵旋轉襯托出具有生命力的動物與昆蟲，屏東科技大學餐旅管理系3年級周芳賓，以「大自然的生命力」為主題，參加勞動部舉辦的全國技能競賽麵包製作，靠著精湛技術與豐富想像力，力退群雄、拿下金牌殊榮。

周芳賓回憶比賽過程表示，第一階段德國領結麵包為國際技能競賽曾經做過的產品，今年全國賽加入賽程，特別在烤焙前浸泡鹼水，更嘗試改變造型，經過反覆測試，終於達到理想中完美樣子。

至於第2天抽出指定小型歐式麵包造型，透過在學校的編法練習，皆能順利完賽；競賽壓軸的藝術麵包項目，則是將這幾天的麵包與藝術麵包融合呈現，嘗試利用獨角仙與魟魚，中間搭配船舵來讓它旋轉出這些具有生命力的動物，展現出大自然的生命力。

周芳賓坦言，競賽4天、每日皆有不同挑戰，例如健康麵包使用較為特殊的楊桃乾搭配橘皮、黑芝麻及南瓜子製作而成，至於丹麥麵包製作則以大自然的蝴蝶與魟魚為創作靈感，蝴蝶丹麥麵包內餡選用百香鳳梨餡，魟魚麵包內餡則是柚香綠茶餡。

今年首次出現的酸裸麥麵包，因與一般小麥麵粉差異較大，他認為是賽事中最難操作的部分。

屏科大校長戴昌賢說，周芳賓烘焙技術純熟度可以從高質量的作品看出，歷時多天比賽，不僅保持永不放棄精神努力製作成品，精緻又別具對世界的關懷理念，期許在未來能繼續發光發熱，鼓勵他朝向國際大賽邁進。