台中市新建工程處新任處長陳聰仁原為建設局主任祕書，今年2月1日代理處長以來，推動低碳城市建設、生活圈道路系統建設、基層道路橋梁工程等建設。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市新建工程處新任處長陳聰仁表示，未來將配合建設局整體施政方針下，全力推動市政建設。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府建設局5日舉行台中市新建工程處新任處長布達及宣誓典禮，建設局長陳大田親自主持，新任處長陳聰仁宣誓就職。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府建設局5日舉行台中市新建工程處新任處長布達及宣誓典禮，建設局長陳大田親自主持，新任處長陳聰仁宣誓就職，在陳大田監交下接過印信，陳聰仁表示，未來將配合建設局整體施政方針下，全力推動市政建設。

陳大田指出，陳聰仁原為建設局主任祕書，今年2月1日代理處長以來，推動低碳城市建設、生活圈道路系統建設、基層道路橋梁工程、國民運動中心興建工程及辦理各類公共建築工程成績顯著，深獲得肯定，市長盧秀燕予以真除，拔擢任命擔任處長。

「學經歷完整，不論在指揮督導、溝通協調方面都縝密周全」，陳大田表示，將借重陳聰仁長才，帶領新建工程處團隊為台中打拚，提供市民更優質的公共環境。

新任新建工程處長陳聰仁為國立成功大學土木工程學系碩士，曾任建設局主任祕書、專門委員、清水區公所主任祕書、沙鹿區公所主任祕書及課長等職務，熟稔地方建設且處事圓融，擅長工程專業。另外，建設局主任祕書職缺由原新工處副處長白玨瑛調任。