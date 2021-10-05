環保署5日舉行惜食推廣種子店家表揚活動，期盼結合「表揚」、「交流」、「饗宴」及「音樂」等元素，給予積極投入惜食與環保理念的店家最大鼓勵，也讓現場民眾透過「情境式互動遊戲」瞭解惜食採購的秘訣！

歷年響應「惜食推廣種子店家」之業別，包含餐廳、團膳、飯店、連鎖超商、連鎖小吃、烘焙、咖啡廳、食品加工廠、農場、環境教育超商、設施場所等，全臺22縣市已有超過200間店家自主登錄惜食行動，今年透過店家有了專屬識別貼紙，環保署鼓勵民眾認明貼紙並優先選購，亦可前往「惜食推廣種子店家」專頁瞭解更多響應店家和相關資訊。

疫情期間自煮風氣盛，民眾如何透過計畫性購物、認識格外品、善用食材特性等「自煮行動」，將轉變成惜食環境教育推行的重點方向。環保署於活動日將市場搬至現場，規劃「惜食迺市場」互動遊戲，邀請惜食推廣店家與民眾互動、透過挑選不同情境進行惜食採購，瞭解「吃在地」、「吃格外」及「選即期」的重要性，現場並可獲得來自惜食推廣種子店家新鮮美味的商品。