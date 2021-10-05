鴻海（2317）今日公布9月營收為為5857億元，呈月增46.41％，年增25.60％，9月營收數字優於公司預期，也創歷年同期次高。第三季營收1兆4038億，季增3.44％，年增8.8％，第三季營收數字創歷年同期新高，略優於市場預估的1兆3880億元，微幅超越1.14％，也優於公司預期。

另累計前三季營收為4兆1043億元，相較去年同期營收3兆3484億元，年增22.58％，創下歷年同期新高。

就今年9月的四大類產品表現言之，相較於上月及去年同期均以消費智能產品表現最佳，其次依序為元件及其他產品類別、電腦終端產品、雲端網路產品。以第三季言之，相較於上季則以元件及其他產品表現最佳，其次依序為電腦終端產品類別、雲端網路產品、消費智能產品，與去年同期相較，則以消費智能產品表現最佳，其次依序為元件及其他產品、電腦終端產品、雲端網路產品。