2021年諾貝爾物理獎由美籍日裔科學家真鍋淑郎(Syukuro Manabe)、德國科學家哈斯曼(Klaus Hasselmann) 、義大利科學家帕里西(Giorgio Parisi) 獲得，主要是對「複雜多變物理現象」的預測。 奬金由帕里西獲得一半，真鍋淑郎與哈塞爾平分剩下的一半。

揭曉2021年諾貝爾物理學獎得主

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5 2021

真鍋淑郎與哈斯曼因為對地球暖化的研究，建立可預測的物理模型，幫助人類了解地球氣候以及人類如何影響它而獲獎。帕里西則因對複雜系統（complex system）理論革命性發現而獲得肯定。

真鍋淑郎1931年在愛媛縣宇摩郡新宮村（現四國中央市）出生，現年高齡90歲。為日本氣象學家。在1953年畢業於東京大學理學院，於1958年前往美國，在美國氣象總署NOAA的總循環研究部門工作，即現在的地球物理流體動力學實驗室，並任教於普林斯頓大學。真鍋在1967年起開始建立大氣環流的3D模型理論，被視為是新一代氣象預報，以及全球暖化模型的開端。

哈斯曼也同樣是1931年生，是德國知名海洋學家與氣候建模師。哈斯曼任職於漢堡馬克斯普朗克氣象研究所 (MPIM) ，是歐洲氣候論壇(現已成為「全球氣候論壇﹞)的創始人。在2018年之前，他一直是該論壇的副主席和董事會成員。他最知名的就是發展出Hasselmann模型來預測氣候變化。透過他的模型可以透過對地球氣候的物理建模、量化可變性來可靠的預測地球暖化。

他在海洋學、氣象學、氣候領域以及近年來在氣候變化，都是創造性人物，為政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate ChangeIPCC)的科學評估報告做出了重大貢獻。

諾貝爾物理與化學獎的圖案，一面是諾貝爾，另一面是智慧女神揭開自然女神伊西絲的面紗。(圖/Nobel Prize)

帕里西是1948年生的義大利理論物理學家。研究領域為量子場論，統計力學和複雜系統，現任羅馬第一大學的量子理論教授。他是由於對於複雜系統的研究而獲得諾貝爾獎。複雜系統是指多個可能相互作用的組成成分所組成的系統，地球的全球氣候、人腦、社會與經濟的組織（例如城市）以及宇宙等等。因為各元件與系統、環境之間的依賴性、關係、相互作用，複雜系統本身就是行為本質上難以建模的系統。

諾貝爾官方指出，帕里西的研究成果發現了無序複雜材料中的隱藏模式，是對複雜系統的最重要貢獻之一。而真鍋淑郎的研究成果則是展示了大氣中二氧化碳含量的增加如何導致地球表面溫度升高，為當前氣候模型的發展奠定基礎。哈斯曼的研究則是建立了一個天氣與氣候關聯的模型，可被用來驗證大氣的溫度升高是由於人類所排放的二氧化碳所致。

榮獲今年諾貝爾物理學獎的三位學者，左至右分別是真鍋淑郎（Syukuro Manabe）、德國科學家哈斯曼（Klaus Hasselmann）及義大利學者帕里西（Giorgio Parisi）。（圖／美聯社、羅馬大學推特）

Syukuro Manabe – awarded the 2021 #NobelPrize in Physics – demonstrated how increased levels of carbon dioxide in the atmosphere lead to increased temperatures at the surface of the Earth. His work laid the foundation for the development of current climate models. pic.twitter.com/jOZEnOSxGV — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5 2021

2021 #NobelPrize laureate Klaus Hasselmann created a model that links together weather and climate. His methods have been used to prove that the increased temperature in the atmosphere is due to human emissions of carbon dioxide. pic.twitter.com/lWcGrm9SDW — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5 2021