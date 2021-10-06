一名女嬰因眼睛像貓眼般折射光芒，就醫診斷為視網膜母細胞瘤，原本接受化療，但腫瘤急速長大，不得已摘除眼球；彰基醫院指出，視網膜母細胞瘤是罕見的兒童眼部癌症，早發現早治療。

彰化基督教醫院兒童醫院兒童血液腫瘤科主任王士忠今天接受媒體採訪時說，這名未滿2歲的女嬰罹患視網膜母細胞瘤，原本接受化療，但腫瘤卻在近期急速長大，女嬰的家長不得已帶來醫院動手術摘除眼球。

王士忠指出，眼部包括眼瞼、眼窩和眼球，任何位置都會長腫瘤，像是眼窩腫瘤就是長在眼球外眼眶骨頭內的空間，有可能是血管瘤、淋巴癌、淚腺腫瘤甚至轉移過來的肺癌及乳癌，症狀會有凸眼、複視雙影等；眼球內也會長腫瘤，如成人的黑色素瘤或淋巴癌。

王士忠說，視網膜母細胞瘤是罕見的兒童眼部癌症，患者大多是1到4歲的幼兒，常見症狀有斜視及瞳孔異常，也就是小朋友的瞳孔會像貓眼般折射光線，如果在病發初期診斷出來，治癒率也高達9成。

彰基眼科部主任張丞賢則指出，視網膜母細胞瘤的治療方式多元，有動脈灌注化學治療、放射線治療及化學治療，而眼腫瘤如無法控制，最後只有摘除一途。

張丞賢說，由於嬰兒無法表達自己的感受，提醒家長觀察，如果在某些角度會發現小朋友瞳孔是白色或是反光不對，就要注意送醫進行治療；如果病人的眼睛已經有紅腫疼痛症狀，通常腫瘤已經長得很大很飽滿，呼籲家長多關注嬰幼兒眼睛的狀況，如有異常盡速就醫。（編輯：陳仁華）1101005