《大嘻哈時代》本週由6強選手YoungLee、Yappy、潤少、SOWUT、禪波 ZENBØ與wannasleep爭奪總冠軍寶座，許多被淘汰的選手都在最後1集回到場內觀戰，3位評審導師也在現場合唱主題曲〈憑什麼〉，氣氛瞬間嗨到高點。Leo王開場鼓勵選手們走到今天很不容易，大讚意志力很堅強。剃刀蔣認為比賽不只是要運用實力，運氣也佔很大部分。熊仔表示最後幾集賽制都很困難，鍛鍊選手不同面向，冠軍賽希望給大家自由的發揮空間表現自己。大支則說今天就是決生死的一場比賽。總冠軍比賽規則為表演時間5分鐘，不限制表演內容，總分100分，由6位評審與20位音樂製作團隊一起給分，得分最高者即可獲得總冠軍寶座及百萬獎金。

節目播出至今創造了許多金句，如「瑕不掩瑜」、「像狗一樣」， 甚至每位導師的經典評語都被剪成迷因，剃刀蔣對於自己說的話被剪成迷因表示樂觀其成，因為「有討論就是好事」，甚至是酸民的評論，他都看作是餵養嘻哈文化的養分。而李英宏被問到接棒J.Sheon擔任主持人，有沒有像他一樣「開五金行」，主持一直狂吃螺絲，他笑說其實還是會吃螺絲，但給自己的表現打了99的高分，留了1分的進步空間，是讓自己有進步的空間。剃刀蔣對於李英宏的表現則讚他主持流暢，笑點都有抓到，反虧J.Sheon比較卡，笑翻眾人。

此次特別邀請到「金曲歌王」蛋堡與「靈魂女聲」9m88一同擔任最終回的客座導師，蛋堡表示能看到許多厲害的選手齊聚一堂覺得很酷，且都各有自己的風格與想法，就會督促自己不能懶散，同時也要向他們學習跟看齊。9m88則很期待選手們的表現，並強調嘻哈歷史悠久，能藉由這個節目以及蛋堡得到金曲歌王這兩件事，而讓嘻哈音樂被大眾看見是個雙贏局面，也期望大眾能持續支持嘻哈文化。當新主持人李英宏得知蛋堡獲得金曲歌王時，興奮的大喊「爽啦」，熊仔則是感動到哭出來，就連同樣身為歌王的Leo王也表示自己從以前到現在都是蛋堡的追隨者。

即將迎來最終回，日前錄製最後1集節目，才讓熊仔真的感受到要結束了，現場有種畢業典禮的感覺，他感性地說一定會想念大家，在這過程中同時有鼓勵也有批評，自己也一直在學習，卸下導師回歸音樂人身分，也會提醒自己不要用評審角度來聽音樂，音樂應該是讓人快樂且享受的，選手們同時也是他的老師，因此都跟選手們告知離開節目後可以不用叫他「熊仔老師」。大支到了最後1集同時有如釋重負與捨不得的感覺，原來他自從擔任評審以來，晚上都睡不好做惡夢，評審們在賽後更是會一起檢討自己的評論是否公正、評語會不會太過嚴厲而刺激到選手，因此想在最後一集跟選手們喊話：「一定要相信自己，堅定地往饒舌路上邁進。」還希望該節目能有下一季，讓嘻哈音樂被更多人看見。