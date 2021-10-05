2021年全國大專校院運動會，5日完成第一階段復辦所有賽事，田徑場上壓軸登場的公開男生組4X400公尺接力，台灣體大楊隆翔、余晨逸兩位國手級好手帶領學弟林建宇、徐孝凡以3分13秒28摘金，完成全大運史上第一個11連霸的紀錄。

本屆全大運田徑公開男生組4X400公尺接力，台體由林建宇擔任第一棒、余晨逸、徐孝凡、楊隆翔則是壓軸，目前就讀碩一的楊隆翔賽後笑說：「很緊張，要跑的時候全身都很麻，心裡想著連霸的領先不能毀在我身上，剛接到棒子的時候，想說和後面怎麼離那麼近，還是喜歡當追趕別人的角色，因為被追趕的感覺壓力真的很大！這次是第一次搭配兩位學弟去跑，很開心替學校成功守護連霸紀錄。」

最後100公尺，楊隆翔除了賣力維持領先，也再稍微拉開差距，讓台體保住全大運田徑公開男生組4X400公尺從2011年到2021年的11連霸，台灣師大則以3分14秒33獲銀牌，銅牌由北市大學以3分17秒01獲得。

2021全大運在本屆東道主台南成功大學復辦第一階段賽事到昨天全部結束，接下來明天起還有第二階段復辦賽程，地點分散在台南長榮大學、新北修德國小、台中台灣體育運動大學，有空手道、柔道、軟網、木球、韻律體操、競技體操、角力等項目，「柔道男神」楊勇緯將出賽，柔道則在本周六起的雙十連假期間於台北中國文化大學體育館登場。