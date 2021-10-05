1名女網友控訴她的姐姐日前收回租屋處後，發現房間充斥來源不明的惡臭，之後才發現刮掉房間牆壁油漆後，整面牆上竟充斥「排泄物痕跡」，疑似是上一名房客的寵物長期在房間排泄，又會抓牆壁所導致，而且牆壁的破洞處還冒出許多活的黑色小蟲，相當駭人。

該名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，她的姊姊日前將租給他人的房屋收回自住，不過該房屋之後卻不斷冒出奇臭無比的味道，卻始終找不到味道來源，「臭到我們身心受創，眼睛還會不自覺流眼淚那種嗆鼻」，之後她的姊姊將牆上斑剝的油漆撕開，竟發現整面牆上有排泄物痕跡。

房客退租屋內傳惡臭 她刮開牆壁發現恐怖1幕、黑蟲湧出

該女網友說，該排泄物是由何種生物造成的不確定，很可能是租客養的寵物長期在該面牆上排泄，怒罵「估計大約是租客的狗狗，長期踩著屎尿，站著刨牆造成」，而她的姊姊之後將靠牆的床鋪移開後，還在地面上發現許多黑色的小蟲與牆壁遭刨開的碎屑，連床墊與床架上都有恐怖的深色污漬。

其他網友則留言說，「有夠恐怖」、「這可以提告吧」、「那個床好像是某液體沒有擦乾淨嗎？也太髒了」、「難怪要找能養寵物房那麼難，老鼠屎」、「我家2毛跟著我在外面租房子住了10來年從沒踩著屎尿抓過牆」。