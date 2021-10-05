牧場常見的「草捲」，國立高雄大學也看得到，校方日前整理校園東側草坪，製作草捲並堆疊於歐式廣場等4處，畫面十分療癒，疫情期間廣受歡迎，成為師生拍照打卡新地景，學校歡迎校外民眾前往參觀，草捲預計2周後拆解成為堆肥，回歸大地。

高雄大學製作草捲，盼透過療癒草捲，鼓勵師生體驗校園生態之美，為舒緩民眾疫情緊繃生活，也開放民眾參觀，邀請大家走訪調劑，促進身心健康。

療癒草捲推動者、總務長童士恒表示，高雄大學是綠色校園，生態豐富多樣，2019年首度製受好評，師生回響熱烈，因此今年再委請廠商製作，也歡迎民眾入校參觀，「循環永續、療癒人心、敦親睦鄰」一舉數得。

為了製作「草捲」，校方特別預留7、8月生長的草，加上這段期間逢雨水豐沛，草量特別扶疏茂盛，廠商協助捲出百餘顆草捲，留下近40顆，其餘運至畜牧場成為牛羊飼料，讓資源再利用。

高雄市鄭太太一家大小前往朝聖，小孩對草捲非常好奇，鄭太太說，前陣子三級警戒防疫宅在家，如今疫情趨緩，較放心帶小孩外出走走，但仍避免到人潮擁擠處，高大校園廣闊、生態豐富，是絕佳的大自然教室。

高雄大學表示，療癒草捲可在校園歐式廣場近圖資館、法學院、東側門及西側體健休大樓旁草坪共4處欣賞，遊客可搭配校內9處「YouBike 2.0（微笑單車）」租賃站騎乘觀賞，更愜意省力，校方將視天氣及草坪生長狀況，預告今年11月或12月初再製作療癒草捲。