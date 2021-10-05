行政院長蘇貞昌今日赴立院備詢，國民黨立院黨團上午仍再次占領議場，不讓蘇上台答詢。經過朝野協商後終於談妥，並將在周五重啟總質詢。民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，在朝野角力的過程中，小黨的質詢時間被剝奪掉了，應恢復質詢才是民主運作的福氣，最後才說服國民黨同意協商結論。

國民黨立院黨團總召費鴻泰上午表示，執政黨至今仍不願對3＋11防疫破口的事情道歉，且上周二國民黨一大早等著立院議場7點前門開門，結果到了7點00分14秒才開，但後門卻趕在6點59分59秒打開，當日上午還任意變更質詢順序，此事是嚴重的行政不中立。對此表達強烈抗議。

劉世芳指出，朝野協商時，國民黨認為議事人員不公，幫民進黨開門，但此事已經解釋過很多次，公務員都是照既定程序處理，此事也不該怪議事人員。

劉世芳說，在近期的立院議場藍綠攻防中，時力、民眾黨等小黨，政黨的質詢機會都被剝奪，對他們不公平，應該要恢復質詢，今天也是如此跟藍營溝通，最後國民黨才同意協商結論。

劉世芳表示，今天是國民黨新任黨主席朱立倫的交接典禮，朱團隊中，有很多過去是立院的同事，因此都會送花祝賀，即便朝野政黨態度不同，每個人對於國政有不一樣的意見，但都是民主制度下的言論自由，也祝賀朱立倫上任，黨務運作順利。